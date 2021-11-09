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Selin Ciğerci annesi istedi diye eski haline geri döndü! Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti ama...

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdikten sonra şöhrete kavuşan Selin Ciğerci, şimdilerde şöhretin tadını çıkarıyor. Daha önce 'Bebek Okan' olarak bilinen Okan Ünsal'ı bizler Selin Ciğerci olarak tanıdık. Bir dönem Gökhan Çıra ile evlilik yapan ancak kısa bir süre önce boşanan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa'ya katılmış, silikon taktırdığını, çok zayıfladığını, imaj yenilediğini ve kimsenin tanıyamayacağını söylemişti. Ciğerci dediğini yaptı. Selin Ciğerci'nin son halini görenler tanıyamıyor.

09.11.2021 09:13 - Son Güncelleme: 09.11.2021 09:16
Selin Ciğerci annesi istedi diye eski haline geri döndü! Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti ama...

Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak silikonlarını büyüttüğünü itiraf eden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci imaj değişikliğine gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selin Ciğerci annesi istedi diye eski haline geri döndü! Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti ama...

Göğüs estetiğinden sonra saç rengini de değiştiren Ciğerci'nin değişiminin sebebi ise annesiymiş. Ciğerci annesinin istediğini kıramayıp saç rengini değiştirmiş.

Selin Ciğerci annesi istedi diye eski haline geri döndü! Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti ama...

Sarı saçlarını koyu renge boyatan Ciğerci yeni halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine 'nasıl olmuşum' diye sordu.

Selin Ciğerci annesi istedi diye eski haline geri döndü! Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti ama...

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen paylaştığı videoda ''Saç rengimi beğendiniz mi? Annem çok istedi. 'Sana çok yakışacak, söz veriyorum' dedi. Galiba haklı ama gözüm alışmadı hâlâ'' dedi.

Selin Ciğerci annesi istedi diye eski haline geri döndü! Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti ama...

İŞTE CİĞERCİ'NİN SON HALİ

Ciğerci'nin takipçilerinin çoğu sarı rengin daha çok yakıştığını söylese de Ciğerci "Böyle de güzel" yorumlarında bulundu.

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