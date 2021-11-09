Selin Ciğerci annesi istedi diye eski haline geri döndü! Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti ama...
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdikten sonra şöhrete kavuşan Selin Ciğerci, şimdilerde şöhretin tadını çıkarıyor. Daha önce 'Bebek Okan' olarak bilinen Okan Ünsal'ı bizler Selin Ciğerci olarak tanıdık. Bir dönem Gökhan Çıra ile evlilik yapan ancak kısa bir süre önce boşanan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa'ya katılmış, silikon taktırdığını, çok zayıfladığını, imaj yenilediğini ve kimsenin tanıyamayacağını söylemişti. Ciğerci dediğini yaptı. Selin Ciğerci'nin son halini görenler tanıyamıyor.
09.11.2021 09:13
- Son Güncelleme: 09.11.2021 09:16
Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak silikonlarını büyüttüğünü itiraf eden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci imaj değişikliğine gitti.