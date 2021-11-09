Masterchef Emre’nin eli ayağı tutmuyor çok ağır hasta! Emre Büber yarışmadan elenmedi çekildi gerçek kan ağlattı

Masterchef'in başından bu yana şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Emre Büber'in vedası tüm Masterchef izleyicilerini üzdü. Beyefendi tavırları ve yeteneğiyle dikkat çeken Emre Büber'in elenmesinin aslında bir kurgu olduğu ve ağır bir hastalıkla mücadele ettiği iddia ediliyor. Emre'nin hastalığı ve son sağlık durumu da merak edilenler arasında.