Masterchef Emre'nin eli ayağı tutmuyor çok ağır hasta! Emre Büber yarışmadan elenmedi çekildi gerçek kan ağlattı
Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Ortaya atılan ilk iddia sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği ve bu yüzden kafasını toplayamadığıydı. Ancak işin aslı bambaşk çıktı. Emre Büber'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiği ve bu yüzden elenerek gitmek istediği iddia edildi. Peki Emre Büber'in hastalığı ne? İşte detaylar...
09.11.2021 09:15
- Son Güncelleme: 09.11.2021 18:01
Masterchef'in başından bu yana şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Emre Büber'in vedası tüm Masterchef izleyicilerini üzdü. Beyefendi tavırları ve yeteneğiyle dikkat çeken Emre Büber'in elenmesinin aslında bir kurgu olduğu ve ağır bir hastalıkla mücadele ettiği iddia ediliyor. Emre'nin hastalığı ve son sağlık durumu da merak edilenler arasında.