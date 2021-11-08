Yatak pozuyla eski eşi Fatoş Yelliler'i çileden çıkaran Berdan Mardini'nin sevgilisi ortaya çıktı! Meğer gönlünü komşusuna kaptırmış...
Yatak pozuyla eski eşi Fatoş Yelliler'i çileden çıkaran Berdan Mardini'nin sevgilisi ortaya çıktı! Fatoş Yelliler ile kötü biten evliliğinden sonra davalarla gündeme gelen Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta yatak pozu veren Mardini'ye bu sürprizi yapan kişi komşusu Morena Taraku'ymuş. Mardini'nin yakın çevresine "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum" dediği iddialar arasında.
08.11.2021 10:01
- Son Güncelleme: 08.11.2021 10:17
Berdan Mardini'nin yatak pozu sonrası sevgilisi ortaya çıktı meğer komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyormuş...
10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ
İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardini'nin sürpriz doğum günü organizasyonunun da Morena Taraku'nun organize ettiği ortaya çıktı.
Taze aşıkların aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu oldu. İşte başta Berdan Mardini'nin sevgilisi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...