Selena'da Selin, Leyla ve Nazlı'yı canlandıran oyuncular son haliyle şoke etti! Özellikle Cansu Demirci...
Selena dizisi, hem yayınlandığı 2006-2009 yıllarında, hem de sonradan tekrarlarıyla yakın tarihin en sevilen dizilerinden biriydi. Süreç Film imzalı fantastik kurgu, komedi türündeki Selena 10 Eylül 2006 – 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında atv'de yayınlandı. Üç sezon ve yüz dört bölüm sürdü. Başrollerini Sinem Kobal, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Cansu Demirci gibi oyuncular paylaştı. Dizinin 3 kız kardeşi olan Selin, Leyla ve Nazlı'yı canlandıran Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş'u daha sonra ekranlarda pek göremedik. Özellikle Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'yi tanımak neredeyse imkansız.
07.11.2019 12:14
- Son Güncelleme: 07.11.2019 12:29
Selena dizisi, hem yayınlandığı 2006-2009 yıllarında, hem de sonradan tekrarlarıyla yakın tarihin en sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin genç yıldızlarının son hallerine bakmaya ne dersiniz.
Özellikle Cansu Demirci'nin son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Selena oyuncuları olmak üzere çocuk oyuncuların inanılmaz değişimi.
SELENA OYUNCULARININ İNANILMAZ DEĞİŞİMİ
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