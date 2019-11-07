Selena'da Selin, Leyla ve Nazlı'yı canlandıran oyuncular son haliyle şoke etti! Özellikle Cansu Demirci...

Selena dizisi, hem yayınlandığı 2006-2009 yıllarında, hem de sonradan tekrarlarıyla yakın tarihin en sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin genç yıldızlarının son hallerine bakmaya ne dersiniz.

Özellikle Cansu Demirci'nin son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Selena oyuncuları olmak üzere çocuk oyuncuların inanılmaz değişimi.