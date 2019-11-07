Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun ile evleniyor!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aşkı tam gaz devam ediyor. İlk kez Bodrum'da görüntülenen ünlü çift,Temmuz ayında Arnavutköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi, daha sonra ikili Tuğba Coşkun'un kız kardeşi Şeyda Coşkun'un evine gitti. Bu gelişme magazin gündemine Fikret Orman Tuğba Coşkun'un ailesine girdi olarak yansıdı. Ve sürpriz haber geldi.