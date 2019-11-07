Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun ile evleniyor!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un bir yıl önce başlayan aşklarında sürpriz gelişme! Birkaç gün önce Miami, Meksika ve Küba'yı kapsayan 10 günlük tatile çıkan çift, evlilik kararı aldı. İddiaya göre; Fikret Orman, tatili evlilik teklifi için organize etti. İşte detaylar...
07.11.2019 11:13
- Son Güncelleme: 07.11.2019 11:34
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aşkı tam gaz devam ediyor. İlk kez Bodrum'da görüntülenen ünlü çift,Temmuz ayında Arnavutköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi, daha sonra ikili Tuğba Coşkun'un kız kardeşi Şeyda Coşkun'un evine gitti. Bu gelişme magazin gündemine Fikret Orman Tuğba Coşkun'un ailesine girdi olarak yansıdı. Ve sürpriz haber geldi.
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