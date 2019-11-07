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Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı

Ebru Polat bir kanalda yayınlanan magazin programında yaptığı açıklamayla şok etkisi yaratmıştı. Canlı yayınına katılan şarkıcı Ebru Polat, babaannesinin evlatlarını yurda bıraktığını ve Kadir İnanır'ın kendisinin öz amcası olabileceğini söyledi. Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de kundura ve takım elbise deneyen Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat'ın, "Kadir İnanır öz amcam olabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı. Kadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası mı? İşte Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın açıklaması...

07.11.2019 12:31 - Son Güncelleme: 07.11.2019 12:31
Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı

Dobra açıklamalarıyla her fırsatta gündeme gelen Ebru Polat, canlı yayında Kadir İnanır'la ilgili bir haberi izledikten sonra bombayı patlattı. Şarkıcı Ebru Polat, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyen Polat, Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyledi. kadir İnanır'dan bu iddiaya açıklama geldi.

Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı

"KADİR İNANIR ÖZ AMCAM OLABİLİR"

Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de kundura ve takım elbise deneyen Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat'ın, "Kadir İnanır öz amcam olabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı.

Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı

"SAÇMALAMIŞ"

Usta sanatçı, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki. Ebru Hanım saçmalamış" dedi.

Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı

İnanır ile akraba olabileceğini söyleyen Polat şunları söyledi: Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana.

Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı

"12 YILDIR İLK DEFA SÖYLÜYORUM"

"Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Amcam mı acaba diye çok merak ediyorum."

Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı
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