Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Kadir İnanır açıkladı
Ebru Polat bir kanalda yayınlanan magazin programında yaptığı açıklamayla şok etkisi yaratmıştı. Canlı yayınına katılan şarkıcı Ebru Polat, babaannesinin evlatlarını yurda bıraktığını ve Kadir İnanır'ın kendisinin öz amcası olabileceğini söyledi. Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de kundura ve takım elbise deneyen Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat'ın, "Kadir İnanır öz amcam olabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı. Kadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası mı? İşte Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın açıklaması...
07.11.2019 12:31
- Son Güncelleme: 07.11.2019 12:31
Dobra açıklamalarıyla her fırsatta gündeme gelen Ebru Polat, canlı yayında Kadir İnanır'la ilgili bir haberi izledikten sonra bombayı patlattı. Şarkıcı Ebru Polat, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyen Polat, Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyledi. kadir İnanır'dan bu iddiaya açıklama geldi.
İnanır ile akraba olabileceğini söyleyen Polat şunları söyledi: Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana.
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