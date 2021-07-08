Seksenler'in Çağatay'ı İlker Ayrık'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi Sanem'e bakın! İşte İlker Ayrık'ın eşi Sanem Ayrık...

Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık'ın bu evlilikten Ferit ve Yaman adında iki çocuğu bulunmaktadır. İlker Ayrık'ın eşi herkes tarafından merak ediliyor. İşte başta İlker Ayrık olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.