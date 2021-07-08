Seksenler'in Çağatay'ı İlker Ayrık'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi Sanem'e bakın! İşte İlker Ayrık'ın eşi Sanem Ayrık...
41 yaşındaki oyuncu İlker Ayrık program sunuculuğu macerasının ardından Seksenler'e geri döndü... Şimdilerde yeniden yayın hayatına başlayan Seksenler kadrosuna yeniden dahil olan İlker Ayrık'ın özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutma konusunda yoğun efor sarf eden İlker Ayrık 2009 yılında Sanem Ayrık'la evlendi. İlker-Sanem Ayrık çifti 2013 yılında oğulları Ferit'i kucaklarına aldı. 2013 yılında ise 2.çocukları Yaman dünyaya geldi. Şimdi herkes İlker Ayrık'ın gözden uzak tuttuğu güzel eşini merak ediyor. İşte başta İlker Ayrık olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
08.07.2021 10:01
- Son Güncelleme: 08.07.2021 10:01