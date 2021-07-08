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Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!

Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade fit görünümü ile Bodrum'u adeta salladı. 37 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu Bade İşçil, sıcak havanın tadını oğlu Azur ile birlikte bol bol denize girerek çıkartıyor. Gittiği beach'te oğlu ile keyifli vakit geçiren İşçil, enerjisiyle tüm bakışları üzerine çekti. Kenan İmirzalıoğlu'un başrolde yer aldığı Ezel dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile hafızalara kazınan Bade İşçil başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

08.07.2021 10:56 - Son Güncelleme: 08.07.2021 10:56
Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!

BADE İŞÇİL OĞLU AZUR'LA TATİLDE!

Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören enerjisi ve fit haline hayran kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!

'KİM DER 37 YAŞINDA'

Doktor kontrollerini yaptırıp ilk aşısını da olan ünlü oyuncu Bade İşçil, hafta sonunda Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'u da alıp Bodrum'a tatile gitti. Önceki gün bir beach'te görüntülenen anne-oğulun tatili ve denizi ne kadar özlediği belli oluyordu. Çünkü İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi.


Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!

Çok keyifli olduğu her halinden belli olan İşçil'in, denize atlama hareketleri ise herkesin dikkatini çekti. Balıklama, çivileme, bomba derken her türlü atlama stilini deneyen İşçil'e oğlu da eşlik etti.

Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!

Enerjisiyle beach'tekilerin ilgi odağı olan 37 yaşındaki İşçil, fit vücuduyla da bakışları üzerine topladı.

Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!

Öte yandan güzel oyuncu sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapmaya da başladı.