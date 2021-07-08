Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!

'KİM DER 37 YAŞINDA'

Doktor kontrollerini yaptırıp ilk aşısını da olan ünlü oyuncu Bade İşçil, hafta sonunda Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'u da alıp Bodrum'a tatile gitti. Önceki gün bir beach'te görüntülenen anne-oğulun tatili ve denizi ne kadar özlediği belli oluyordu. Çünkü İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi.



