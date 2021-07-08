Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade Bodrum'u salladı ünlü oyuncuyu gören 'kim der 37 yaşında' diyor!
Bade İşçil oğlu Azur'la tatilde! Pembe bikinili Bade fit görünümü ile Bodrum'u adeta salladı. 37 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu Bade İşçil, sıcak havanın tadını oğlu Azur ile birlikte bol bol denize girerek çıkartıyor. Gittiği beach'te oğlu ile keyifli vakit geçiren İşçil, enerjisiyle tüm bakışları üzerine çekti. Kenan İmirzalıoğlu'un başrolde yer aldığı Ezel dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile hafızalara kazınan Bade İşçil başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
'KİM DER 37 YAŞINDA'
Doktor kontrollerini yaptırıp ilk aşısını da olan ünlü oyuncu Bade İşçil, hafta sonunda Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'u da alıp Bodrum'a tatile gitti. Önceki gün bir beach'te görüntülenen anne-oğulun tatili ve denizi ne kadar özlediği belli oluyordu. Çünkü İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi.