Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri'yi görenler ikizi sandı! 'Güzellik genetik' dedirten abla - kardeşi görenler hayran kaldı
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri'yi görenler ikizi sandı! 'Güzellik genetik' dedirten abla - kardeşi görenler hayran kaldı. Aslen Mardinli ve Arap kökenli olan oyuncu Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Şimdilerde Kaan Urgancıoğlu ile başrol paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile dikkat çeken ve kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in bir de ablasını görün. Güzel oyuncunun ablası da en az kendisi kadar güzel. Öyle ki bazı sosyal medya kullanıcıları abla - kardeşi ikiz bile sanıyor...
14.12.2021 16:27
- Son Güncelleme: 14.12.2021 16:43
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri'yi görenler ikizi sandı! 'Güzellik genetik' dedirten abla - kardeşi görenler hayran kaldı.
Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde başrol paylaşan Pınar Deniz'in gözlerden uzak tuttuğu ablası Huri Deniz'i görenler gözlerine inanamadı.
Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.