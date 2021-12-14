Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri'yi görenler ikizi sandı! 'Güzellik genetik' dedirten abla - kardeşi görenler hayran kaldı.

Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.