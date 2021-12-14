Organ nakliyle hayata tutunan Hakan Taşıyan'dan Başkan Eroğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür! Yaşadığı zor günleri Alişan'a anlattı
Organ nakliyle hayata tutunan Hakan Taşıyan'dan Başkan Eroğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Doktorların "1 aylık ömrün kaldı" dediği arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, Alişan'ın programına katıldı. Yaşadığı zor günleri Alişan'a anlatan usta sanatçı, hayata tutunma mücadelesi ile dikkat çekti. Taşıyan, "Gülhane'de kaldım 2-3 ay. Sonra Şehir Hastanesi'ne yattım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın haberi oldu, ilgilendi... Sevgili eşi Emine Hanım da... Sağlık Bakanı Koca'dan Allah razı olsun. Güzeller insanlarla iyi oldum." dedi.
14.12.2021 17:22
- Son Güncelleme: 14.12.2021 17:46
Alişan'la Hayata Gülümse programına katılan Hakan Taşıyan, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.
AYAĞI İNCİNDİ SANMIŞ!
Hakan Taşıyan'ın hayatı ayaklarında başlayan bir ağrıyla bir anda değişti. Ayağının incindiğini düşünerek hastaneye giden Taşıyan, ciğerlerinin ve böbreklerinin tükendiğini öğrendi.
"MUSTAFA KEMAL BABANIN DEDİĞİ GİBİ..."
O dönmelerde çok fazla bir şey hatırlamadığını dile getiren Taşıyan, "O dönemde beynimle ilgili de bir sıkıntı vardı. Fazla bir şey hatırlamıyorum ama akciğerime de bir sıvı sıçradığını biliyorum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Mustafa Kemal Baba'nın dediği gibi 'Beni Türk Doktorlarına Emanet Ediniz' Baba doğru söylemiş." dedi.