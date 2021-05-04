RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek’in sır gibi saklıyordu! Duyanlar inanamadı eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer…

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in sır gibi saklıyordu! Ünlü oyuncu Engin Akyürek, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Magazinden uzak bir hayat tercih eden oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Akyürek hakkındaki bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun eski sevgilisini duyan inanamadı. Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı eski sevgilisi de oyuncu çıktı! İşte ünlü oyuncu Engin Akyürek'in herkesi şoke eden eski sevgilisi…

04.05.2021 23:17 - Son Güncelleme: 04.05.2021 23:17
Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek’in sır gibi saklıyordu! Duyanlar inanamadı eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine can veren ünlü oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Akyürek'in hakkındaki bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek’in sır gibi saklıyordu! Duyanlar inanamadı eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer…

Ünlü oyuncunun eski sevgilisini duyan inanamadı. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlü isimler ile eski sevgilileri ve eşleri…

Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek’in sır gibi saklıyordu! Duyanlar inanamadı eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer…

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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek’in sır gibi saklıyordu! Duyanlar inanamadı eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer…

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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek’in sır gibi saklıyordu! Duyanlar inanamadı eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer…

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