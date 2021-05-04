Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek’in sır gibi saklıyordu! Duyanlar inanamadı eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer…

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in sır gibi saklıyordu! Ünlü oyuncu Engin Akyürek, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Magazinden uzak bir hayat tercih eden oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Akyürek hakkındaki bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun eski sevgilisini duyan inanamadı. Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı eski sevgilisi de oyuncu çıktı! İşte ünlü oyuncu Engin Akyürek'in herkesi şoke eden eski sevgilisi…

04.05.2021 23:17 - Son Güncelleme: 04.05.2021 23:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





