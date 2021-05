Hande Erçel’den flaş açıklama! “Her şey çok güzel” dedi Kerem Bürsin ile ilişkisini ilk kez itiraf etti

NE OLMUŞTU?

'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi. Bürsin, geçtiğimiz günlerde "Her an her şey olabilir" diyerek, Erçel ile aşk yaşadıklarını ima etmişti.