Hande Erçel’den flaş açıklama! “Her şey çok güzel” dedi Kerem Bürsin ile ilişkisini ilk kez itiraf etti
Hande Erçel'den flaş açıklama! "Her şey çok güzel" dedi Kerem Bürsin ile ilişkisini ilk kez itiraf etti. Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan ve her seferinde iddiaları yalanlayan Hande Erçel, bu kez inkar etmedi. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile Maldivler tatiline gitmişti. İkili, tatil dönüşü ise el ele görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, o görüntülerin ardından ilk kez konuştu. Hande Erçel, aşkını böyle itiraf etti…
04.05.2021 22:20
- Son Güncelleme: 04.05.2021 22:23
Rol aldıkları dizinin başrolünü üstlenen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aşk iddialarıyla sık sık gündem olmuştu. Ancak ikili her fırsatta iddiaları yalanlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden ikili, tatil dönüşü el ele görüntülenmişti. Sosyal medya hesaplarında birbirleriyle olan fotoğrafları da paylaşan çiftten Hande Erçel, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Set çıkışı kameralara yansıyan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile el ele görüntülenmelerini hatırlatan basın mensuplarının hayırlı olsun dileklerine "Teşekkür ederim her şey çok güzel" şeklinde karşılık verdi.
Bu yanıtıyla aşkını ilk kez itiraf eden ünlü oyuncu, sevgilisi Kerem Bürsin'in Amerika'da olduğu iddialarını ise "Kerem şu an sette çekimlerimiz başladı" diyerek yalanladı.
NE OLMUŞTU?
'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi. Bürsin, geçtiğimiz günlerde "Her an her şey olabilir" diyerek, Erçel ile aşk yaşadıklarını ima etmişti.