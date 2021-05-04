Hande Erçel’den flaş açıklama! “Her şey çok güzel” dedi Kerem Bürsin ile ilişkisini ilk kez itiraf etti

Hande Erçel'den flaş açıklama! "Her şey çok güzel" dedi Kerem Bürsin ile ilişkisini ilk kez itiraf etti. Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan ve her seferinde iddiaları yalanlayan Hande Erçel, bu kez inkar etmedi. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile Maldivler tatiline gitmişti. İkili, tatil dönüşü ise el ele görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, o görüntülerin ardından ilk kez konuştu. Hande Erçel, aşkını böyle itiraf etti…

04.05.2021 22:20 - Son Güncelleme: 04.05.2021 22:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





