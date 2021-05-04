Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz ile Celal’i Burak Deniz’den set pozu geldi! Sosyal medya yıkıldı herkes onları konuştu
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz ile Celal'i Burak Deniz'den set pozu geldi! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın başrol oyuncularından Alina Boz, rol arkadaşı Burak Deniz ile sette çektirdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuların set pozu, çok sayıda sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ile Burak Deniz'in set pozu…
04.05.2021 23:44
- Son Güncelleme: 04.05.2021 23:44
Sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Maraşlı dizisinin yıldızları Alina Boz ila Burak Deniz, geçen aylarda bir dergi çekiminde verdikleri pozlarla uzun süre gündem olmuştu.
Ünlü oyuncular şimdi ise sette verdikleri pozla çok konuşuldu. Dizide Mahur karakterine can veren güzel oyuncu, rol arkadaşı Burak Deniz ile verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Alina Boz'un paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
İşte Maraşlı'nın sevilen oyuncuları Burak Deniz ile Alina Boz'un set pozu…
NE OLMUŞTU?
Şamdan Plus dergisi için çok özel pozlar veren Burak Deniz ve Alina Boz, sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.