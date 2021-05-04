Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz ile Celal’i Burak Deniz’den set pozu geldi! Sosyal medya yıkıldı herkes onları konuştu

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz ile Celal'i Burak Deniz'den set pozu geldi! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın başrol oyuncularından Alina Boz, rol arkadaşı Burak Deniz ile sette çektirdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuların set pozu, çok sayıda sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ile Burak Deniz'in set pozu…

04.05.2021 23:44 - Son Güncelleme: 04.05.2021 23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





