Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in Pınar Altuğ ile bu görüntüsü olay! Nereden nereye...
Sefirin Kızı dizisi, yayınlandığı günden bu yana çok konuşuluyor. Pazartesi gününde Çukur'un rakibi olarak boy gösteren Sefirin Kızı ilk bölümünde tecavüz ve bekaret sahneleri ile tepki toplasa da sonraki bölümlerde izleyici tarafından oldukça sevildi. 5.son bölümü ile izleyici karşısına çıkan ve 6.yeni bölüm fragmanı merak edilen Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları, dizinin sevilmesinin nedenlerinden biri. Kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimleri barındıran dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri kuşkusuz Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek. 38 yaşındaki başarılı oyuncunun hakkında her detay merak edilince ortaya Pınar Altuğ ile bu görüntüleri çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız.
21.01.2020 16:20
- Son Güncelleme: 21.01.2020 16:51
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek kalbinin sesini dinledi ve oyuncu oldu.
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