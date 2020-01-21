Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'nin yüzü göründü! İşte Ali Atay ve Hazal Kaya çiftinin oğlundan ilk kare

Hazal Kaya, Çukur dizisinde rol alan yakın arkadaı Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cnasu Tosun'un doğum günü partisinde oğlu Ali Fikret Ali ile göründü. 'Çukur' dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun'un doğum günü kutlamasına birçok ünlü katıldı. Hazal Kaya ve oğlu Fikret Ali, Aras Bulut İynemli-Bige Önal çifti, dün evlenen Necip Memili ile eşi Didem Dayıcıoğlu, Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti, Öner Erkan, Begüm Akkaya,A li Ersan Duru, Leyla Lydia Tugutlu, Ercan Reşat Demir, Sitare Akbaş, Dilşad Şimşek gibi ünlü isimlerin bulunduğu partide Hazal Kaya ve oğlu Fikret Ali dikkat çekti. İşte ilk kez yüzü görünen Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali...