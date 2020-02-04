Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül şaşırttı! Benzerlik inanılmaz
Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı, zirveye kuruldu. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sefirin Kızı kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin bulunduruyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül. Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine giren 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenler şaşırıp kaldı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül ve abisinin benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
Neslihan Atagül'ün abisini görenler çok şaşırdı. Birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkat çeken abi - kardeşi görenler, "Neslihan'ın erkek versiyonu" şeklinde yorumlarda bulundu. Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül için sosyal medyada "Bir insan bu kadar mı benzer" şeklinde yorumlar yapıyor. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...