Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül şaşırttı! Benzerlik inanılmaz

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı, zirveye kuruldu. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sefirin Kızı kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin bulunduruyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül. Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine giren 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenler şaşırıp kaldı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül ve abisinin benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

04.02.2020 11:38 - Son Güncelleme: 04.02.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





