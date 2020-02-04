Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...
Fatih Ürek, sahne aldığı Kıbrıs'ta gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada ablasının cenazesine katılmayarak, arayıp sormayarak yanında olmayan yakın dostu Demet Akalın'a sert çıktı ve "Dedikoducu. Kafasında tilkiler dolaşıyor" dedi. Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e şok cevap geldi. "Siz ve dost ne düşman bilenlerdensiniz" diyen Akalın "Tatile götürdüm arkamdan dedikodu yaptın, çocuğuma beddua ettin" yanıtını verdi.
04.02.2020 11:17
- Son Güncelleme: 04.02.2020 11:49
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