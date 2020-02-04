Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...

"SÜREKLİ DEDİKODU YAPIYOR"

Fatih Ürek daha önce verdiği bir röportajda da Demet Akalın'ın 'Dedikoducu' olduğunu dile getirmiş ve "Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" demişti.