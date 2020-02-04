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Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...

Fatih Ürek, sahne aldığı Kıbrıs'ta gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada ablasının cenazesine katılmayarak, arayıp sormayarak yanında olmayan yakın dostu Demet Akalın'a sert çıktı ve "Dedikoducu. Kafasında tilkiler dolaşıyor" dedi. Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e şok cevap geldi. "Siz ve dost ne düşman bilenlerdensiniz" diyen Akalın "Tatile götürdüm arkamdan dedikodu yaptın, çocuğuma beddua ettin" yanıtını verdi.

04.02.2020 11:17 - Son Güncelleme: 04.02.2020 11:49
Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...

Bir dönem çok yakın dost olan ve şimdilerde adeta düşman olan Fatih Ürek ve Demet Akalın birbirlerine 'kavgada söylenmeyecek' sözler sarf etti.

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Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...

2. Sayfa programına katılan Ürek, Akalın'ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve "Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi.

Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...

Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet" diyerek ateş püskürdü.

Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...

Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz.

Demet Akalın’dan kendisine 'dedikoducu' diyen Fatih Ürek’e şok cevap: Evladıma beddua ettiniz...

"SÜREKLİ DEDİKODU YAPIYOR"

Fatih Ürek daha önce verdiği bir röportajda da Demet Akalın'ın 'Dedikoducu' olduğunu dile getirmiş ve "Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" demişti.

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