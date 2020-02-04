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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakalandı! İlk kez görüntülenen ikilinin fotoğrafında dikkat çeken detay

Serenay Sarıkaya'nın aşk hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Cem Yılmaz ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile haftanın üç günü görüştüğü ortaya çıktı. Kafaları karıştıran bu gelişmenin ardından Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendi! Cem Yılmaz'ın çok konuşulan aşkı Defne Samyeli ile sürpriz ayrılığının ardındaki ismin Serenay Sarıkaya olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ise bu iddiaları her sorulduğunda yalanlamışlardı. İlk kez yan yana görüntülenen Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ikilisinin fotoğrafında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı...

04.02.2020 12:08 - Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakalandı! İlk kez görüntülenen ikilinin fotoğrafına dikkat çeken detay

Bir buçuk sene aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, ani bir kararla ilişkilerini noktaladı. Çiftin ilişkisinin bitmesinde sebep olarak da Serenay Sarıkaya gösterildi. Haklarında çıkan aşk dedikodularını her defasında yalanlayan ikili ilk görüntüyü verdi.

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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakalandı! İlk kez görüntülenen ikilinin fotoğrafına dikkat çeken detay

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bu iddiaları yalanlasa da Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda "Instagram'da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözleri kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakalandı! İlk kez görüntülenen ikilinin fotoğrafına dikkat çeken detay

CEM VE SERENAY AYNI KAREDE

TV100'ün haberine göre Yılmaz ve Serenay, sonunda beraber ilk pozlarını verdi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Alice Müzikali'nin 50. oyunu için verilen davete katıldı. Haklarında çıkan haberlere aldırış etmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya; Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız ve Enis Arıkan'la fotoğraf çektirdi. Başta ilişki yaşadıklarını inkar eden ikilinin pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakalandı! İlk kez görüntülenen ikilinin fotoğrafında dikkat çeken detay

Sonrasında Serenay Sarıkaya bu sözlere karşılık "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?" dedi. Bu sözler sonrası Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilk defa birlikte görüntülendi. İşte Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aynı karede olduğu o fotoğraf...

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakalandı! İlk kez görüntülenen ikilinin fotoğrafında dikkat çeken detay

FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Cem Yılmaz, Alice Müzikali oyuncularının kendi aralarında düzenlediği 50. oyun kutlama partisine katıldı. Yılmaz ile Sarıkaya aynı fotoğrafta yer alması 'aşk' iddialarını yeniden gündeme getirdi. İkilinin yan yana bulunmayışı dikkat çekti. Bu durum ise akıllara , "Bilerek mi uzak duruyorlar?" sorusunu getirdi.

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