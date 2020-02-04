Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakalandı! İlk kez görüntülenen ikilinin fotoğrafında dikkat çeken detay

Serenay Sarıkaya'nın aşk hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Cem Yılmaz ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile haftanın üç günü görüştüğü ortaya çıktı. Kafaları karıştıran bu gelişmenin ardından Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendi! Cem Yılmaz'ın çok konuşulan aşkı Defne Samyeli ile sürpriz ayrılığının ardındaki ismin Serenay Sarıkaya olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ise bu iddiaları her sorulduğunda yalanlamışlardı. İlk kez yan yana görüntülenen Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ikilisinin fotoğrafında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı...

04.02.2020 12:08 - Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





