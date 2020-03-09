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Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz! Sosyal medya bunu konuşuyor!

Sefirin Kızı henüz kısa bir süre önce başlamasına rağmen, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizi, hikayesi ile çok konuşuldu. Sefirin Kızı, 38 yaşındaki oyuncu Engin Akyürek'i, başrolünü Fahriye Evcen ile paylaştığı 2017 yapımı Ölene Kadar dizisinden sonra ekranlara döndürdü. Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek, dünya çapında özellikle Latin Amerika ülkelerinde de sevilen bir oyuncu. Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programıyla hayatlarımıza giren Engin Akyürek, sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı yine sosyal medyada ortaya çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Sancar'ı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

09.03.2020 08:18 - Son Güncelleme: 09.03.2020 08:18
Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz! Sosyal medya bunu konuşuyor!

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı. Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz! Sosyal medya bunu konuşuyor!

SEZEN AKSU

Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz! Sosyal medya bunu konuşuyor!

İBRAHİM TATLISES

Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz! Sosyal medya bunu konuşuyor!

FATMA GİRİK

Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek'in bu halini hiç böyle görmediniz! Sosyal medya bunu konuşuyor!

MERVE BOLUĞUR

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