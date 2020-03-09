Haberler Galeri Magazin Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Çift 31 Mart tarihine kadar resmi görevlerini yerine getirecekler. Bu kapsamda bir etkinliğe katılan Meghan ve Harry çifti yine olay yarattı. Nedeni ise Meghan Markle'ın intikam elbisesi...

09.03.2020 09:29 - Son Güncelleme: 09.03.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





