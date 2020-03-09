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Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Çift 31 Mart tarihine kadar resmi görevlerini yerine getirecekler. Bu kapsamda bir etkinliğe katılan Meghan ve Harry çifti yine olay yarattı. Nedeni ise Meghan Markle'ın intikam elbisesi...

09.03.2020 09:29 - Son Güncelleme: 09.03.2020 09:39
Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, daha özgür olmak ve ekonomik olarak bağımsız olabilmek için kraliyetteki 'üst düzey' görevlerini bırakacaklarını açıklamıştı.

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Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

Kraliçe II. Elizabeth, torunu ve ailesinin bu kararını onayladığını duyurmuş ve ardından çift Kanada'ya gitmişti.

Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

Resmi olarak bahar 2020'de ayrılacaklarını açıklayan çift, kraliyet üyesi olarak son resmi etkinliklerine katılmak için 3 gündür Londra'da.

Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

CNNTürk'ün haberine göre çift, dün akşam Moundbatten Müzik Festivali için Royal Albert Hall'daydı.

Meghan Markle'dan Prenses Diana tarifesi! Küçük gelin intikam elbisesiyle olay yarattı

Çift geçtiğimiz gün olduğu gibi neşeli tavırları ile ilgi odağıydı. Markle'ın dikkat çeken kırmızı elbisesi ise Prenses Diana'nın ikonik 'intikam elbisesi' ile kıyaslandı.

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