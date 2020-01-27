Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu eski hali olay! Kiloları verince...

Sefirin Kızı oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu'da bulunuyor. İlk bölümü ile merak edilen isimler arasında yer alan Kaygılaroğlu'nun eski hali görenleri şaşırtıyor. İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisinde rol almıştı. Sevilen oyuncu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı.

Değişimi ise akıllara zarar. İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.