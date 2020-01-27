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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu eski hali olay! Kiloları verince...

Yayın hayatına tepkilerin odağında başlayan Sefirin Kızı dizisi adından söz ettiriyor. İlk bölümde sık sık geçen bekaret ve tecavüz kavramları sonrası yeni bölümlerinde neler olacağı merakla beklenen Sefirin Kızı dizisinin en çok takip edilen isimlerinden biri dizide Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu. Geçtiğimiz aylarda eşi Melis İşiten ile boşanması gündemde yer alan Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali görenleri şaşırtıyor. İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisinde rol almıştı. Uraz Kaygılaroğlu yaş aldıkça gençleşmiş gibi görünüyor.

27.01.2020 17:37 - Son Güncelleme: 27.01.2020 17:37
Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu eski hali olay! Kiloları verince...

Sefirin Kızı oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu'da bulunuyor. İlk bölümü ile merak edilen isimler arasında yer alan Kaygılaroğlu'nun eski hali görenleri şaşırtıyor. İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisinde rol almıştı. Sevilen oyuncu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıklamıştı.

Değişimi ise akıllara zarar. İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu eski hali olay! Kiloları verince...

SESEN AKSU

Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu eski hali olay! Kiloları verince...

İBRAHİM TATLISES

Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu eski hali olay! Kiloları verince...

FATMA GİRİK

Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu eski hali olay! Kiloları verince...

MERVE BOLUĞUR

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