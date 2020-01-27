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Pınar Altuğ'un şaşırtan kaderi! Sevinç ve hüzün bir arada...

Pınar Altuğ Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına duygusal anlar yaşattı. 1974 doğumlu olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, en çok da Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile tanınıyor. Çocuklar Duymasın'da sergilediği başarılı performans ile adeta özleşen Pınar Altuğ, son dönemde herhangi bir projede yer almıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Pınar Altuğ, aynı gün hem büyük bir kederi hem de büyük bir sevinci bir arada yaşıyor. Instagram hesabından iki paylaşım yapan Altuğ, ilk önce 27 Ocak 1999 tarihinde kaybettiği annesine duyduğu özlemi daha sonra da kızı Su'nun doğum gününe dair duyduğu mutluluğu paylaştı. İşte Pınar Altuğ'un annesi ve kızıyla ilgili yazdığı duygusal sözler...

27.01.2020 16:42 - Son Güncelleme: 27.01.2020 16:45
Pınar Altuğ'un şaşırtan kaderi! Sevinç ve hüzün bir arada...

Pınar Altuğ'un annesi ve kızı hakkında yaptığı paylaşım hayranlarını şoke etti. Tam 21 yıl önce, 27 Ocak 1999 tarihinde kaybettiği annesine duyduğu özlem ve yası Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ, ardından kızı Su'nun doğum günü olduğuna dair de bir fotoğraf paylaşınca herkes şoke oldu.

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Pınar Altuğ'un şaşırtan kaderi! Sevinç ve hüzün bir arada...

"KENDİM ANNE OLDUKTAN SONRA..."

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncular arasında olan Pınar Altuğ Atacan, 21 yıl önce bugün hayatını kaybeden annesinin ardından ona karşı duyduğu özlemi bir kez daha satırlara döktü. 1994 yılında birici seçildiği Miss Turkey yarışmasında annesiyle birlikte görüldüğü bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu altına da şunları yazdı:

Canım Annem, özlemini her geçen gün hiç eksilmeden hissediyorum, hele kendim anne olduktan sonra seni daha iyi anlıyor ve daha çok özlüyorum. 27 Ocak 1999… Sensiz 21 yıl

Pınar Altuğ'un şaşırtan kaderi! Sevinç ve hüzün bir arada...

Pınar Altuğ, annesine ne büyük özlem duyduğunu anlattı mesajında… Oyuncu daha sonra da sevincini paylaştı. Bu sevinç, annesinin vefatından 10 yıl sonra yine onun ölüm yıldönümünde doğan kızı Su ile ilgiliydi. Pınar Altuğ, "Canımın içi kızım, seni kelimelere sığdıramam ki! İyi ki doğmuşsun iyi ki! 27 Ocak 2009 #Su11Yasinda" şeklinde de bir mesaj paylaştı.

Pınar Altuğ'un şaşırtan kaderi! Sevinç ve hüzün bir arada...

PINAR ALTUĞ'UN ANNESİ

Pınar Altuğ'un şaşırtan kaderi! Sevinç ve hüzün bir arada...

BURAK ÖZÇİVİT

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