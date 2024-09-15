Seda Sayan'ın ablası da tüm yüz estetik operasyon geçirmişti! Son hali şoke etti

Seda Sayan'ın güzellik sırları artık aile meselesi! Ünlü sanatçının yıllardır başta sünnet derisi enjekte ettirmek gibi estetik operasyonlarla adeta zamana meydan okuduğu biliniyor, ancak bu sefer ablası Nursel Sayan sahneye çıktı! Seda Sayan'ın ablası estetik operasyon geçirdi ve son hali herkesi şaşkına çevirdi.
Estetik kadın Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan estetik yaptırdı, son halini görenler gözlerine inanamadı...
Seda Sayan, magazin dünyasının estetik kadını olarak tanınıyor! Yaptırdığı estetik müdahaleleri çekinmeden söyleyen hatta anbean yayınlayan ender ünlülerden biri.
En son sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan yakın çevresine de sık sık estetik yaptırıyor.