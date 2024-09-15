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Barış Arduç'un horondan sonra halay çektiği anlar gündem oldu! Oyuncu Ferit Kaya'nın düğününde böyle coştu

Kuzgun dizisinde Barış Arduç ile rol alan Ferit Kaya ve sevgilisi Yasemin Ceren ile Diyarbakır'da evlendi. Ünlü çifti düğününde rol arkadaşları Barış Arduç yalnız bırakmadı. Daha önce horon görüntüleriyle sosyal medyaya damga vuran Barış Arduç bu kez halay çekti. İşte Barış Arduç'un halay çektiği o anlar...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 16:34 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 16:34
Barış Arduç’un horondan sonra halay çektiği anlar gündem oldu! Oyuncu Ferit Kaya’nın düğününde böyle coştu 1

Daha önce horon görüntüleriyle sosyal medyaya damga vuran Barış Arduç bu kez halay çekti. İşte Barış Arduç'un halay çektiği o anlar...

Barış Arduç’un horondan sonra halay çektiği anlar gündem oldu! Oyuncu Ferit Kaya’nın düğününde böyle coştu 2

Gupse Özay ile nikah masasına oturan ve 2022 yılında Jan Asya ile baba olmanın mutluluğunu yaşayan Barış Arduç, Türkiye'nin en yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alıyor.

Barış Arduç’un horondan sonra halay çektiği anlar gündem oldu! Oyuncu Ferit Kaya’nın düğününde böyle coştu 3

Aile yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Arduç'un attığı her adım merak konusu oluyor.

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