MasterChef Danilo Zanna'nın oğlu olduğunu duyan kulaklarına inanamadı! "Babaya hiç mi benzemez"

MasterChef Türkiye'nin sempatik şefi Danilo Zanna, bu kez mutfak değil, aile hayatıyla gündemde! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen Danilo Zanna'nın oğlu olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor! Tuğçe Demirbilek'le 9 yıllık evliliğinin meyvesi Zeno'yu gören babasına benzetemedi.