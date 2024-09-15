MasterChef Türkiye'nin sempatik şefi Danilo Zanna, bu kez mutfak değil, aile hayatıyla gündemde! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen Danilo Zanna'nın oğlu olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor! Tuğçe Demirbilek'le 9 yıllık evliliğinin meyvesi Zeno'yu gören babasına benzetemedi.
MasterChef Danilo Zanna'nın oğlu olduğunu duyan kulaklarına inanamadı! "Babaya hiç mi benzemez"
MasterChef programında Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile kamera karşısına geçen Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda.
Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo, 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı.