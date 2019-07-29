Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!
Seda Sayan ile Safiye Soyman, Bodrum'dan paylaşımda bulundu. 56 yaşındaki Seda Sayan, tatil için gittiği Bodrum'da arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte çektiği oryantal dans videosuyla sosyal medyayı salladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Seda Sayan ile Safiye Soyman'ın Arapça müzik eşliğindeki dansı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...
29.07.2019 13:43
- Son Güncelleme: 29.07.2019 14:04
Seda Sayan ile Safiye Soyman Instagram'ı salladı. Program öncesi Bodrum'da yazın tadını çıkaran 56 yaşındaki Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın evine gitti. İkili Arapça müzik eşliğinde dans ederek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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