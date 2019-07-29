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Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!

Seda Sayan ile Safiye Soyman, Bodrum'dan paylaşımda bulundu. 56 yaşındaki Seda Sayan, tatil için gittiği Bodrum'da arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte çektiği oryantal dans videosuyla sosyal medyayı salladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Seda Sayan ile Safiye Soyman'ın Arapça müzik eşliğindeki dansı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...

29.07.2019 13:43 - Son Güncelleme: 29.07.2019 14:04
Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!

Seda Sayan ile Safiye Soyman Instagram'ı salladı. Program öncesi Bodrum'da yazın tadını çıkaran 56 yaşındaki Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın evine gitti. İkili Arapça müzik eşliğinde dans ederek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SEDA SAYAN İLE SAFİYE SOYMAN'IN DANSI! VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!

Seda Sayan, tatil için gittiği Bodrum'da arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte çektiği oryantal dans videosuyla gündeme geldi.

Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!

İstanbul'daki çekimlerden fırsat buldukça tatile giden Seda Sayan, oryantal dans ettiği paylaşımıyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!

Arapça müzik eşliğinde dans eden Sayan, 55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla beğeni topladı. Beyaz renkteki bikinisiyle paylaşımlar da yapan Seda Sayan, kısa süren tatilinin ardından İstanbul'a döndü.

Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!
Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!
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