Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı!

Seda Sayan ile Safiye Soyman Instagram'ı salladı. Program öncesi Bodrum'da yazın tadını çıkaran 56 yaşındaki Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın evine gitti. İkili Arapça müzik eşliğinde dans ederek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SEDA SAYAN İLE SAFİYE SOYMAN'IN DANSI! VİDEO İÇİN TIKLAYIN