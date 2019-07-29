Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı
Sibel Can, bugünlerde en mutlu günlerini yaşıyor. Sahnelerin aranan ismi Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt aşka geldi... Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini kanıtladı. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün paylaşımı, çiftin erken evleneceği ve Sibel Can'a sarı gelin geleceği iddialarını ortaya çıkardı. İşte Sibel Can'ın en küçük oğlu ve ünlülerin çocukları...
"SİBEL CAN'A SARI GELİN!"
Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında 3 çocuğu olan Sibel Can'a sarı gelin mi geliyor? Sahnelerin aranan ismi Sibel Can, bugünlerde en mutlu günlerini yaşıyor. 19 yaşındaki Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini kanıtladı. Emir Aksüt'ün paylaşımı, çiftin erken evleneceği ve Sibel Can'a sarı gelin geleceği iddialarını ortaya çıkardı.