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Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı

Sibel Can, bugünlerde en mutlu günlerini yaşıyor. Sahnelerin aranan ismi Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt aşka geldi... Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini kanıtladı. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün paylaşımı, çiftin erken evleneceği ve Sibel Can'a sarı gelin geleceği iddialarını ortaya çıkardı. İşte Sibel Can'ın en küçük oğlu ve ünlülerin çocukları...

29.07.2019 12:57 - Son Güncelleme: 29.07.2019 13:24
Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı

"SİBEL CAN'A SARI GELİN!"

Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında 3 çocuğu olan Sibel Can'a sarı gelin mi geliyor? Sahnelerin aranan ismi Sibel Can, bugünlerde en mutlu günlerini yaşıyor. 19 yaşındaki Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini kanıtladı. Emir Aksüt'ün paylaşımı, çiftin erken evleneceği ve Sibel Can'a sarı gelin geleceği iddialarını ortaya çıkardı.

Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı

İşte Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt ve diğer ünlü çocukları...

Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı

OZAN AKBABA

Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı

OZAN AKBABA EŞİ BUKET AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ AKBABA

Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

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