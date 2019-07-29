Sibel Can'a büyük şok! Küçük oğlu Emir Aksüt evleniyor mu? Görenler çok şaşırdı

Sibel Can, bugünlerde en mutlu günlerini yaşıyor. Sahnelerin aranan ismi Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt aşka geldi... Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini kanıtladı. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün paylaşımı, çiftin erken evleneceği ve Sibel Can'a sarı gelin geleceği iddialarını ortaya çıkardı. İşte Sibel Can'ın en küçük oğlu ve ünlülerin çocukları...

29.07.2019 12:57 - Son Güncelleme: 29.07.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





