Adriana Lima'yı taklit etmediğini söyleyen Hadise'den Hande Yener itirafı!

Kostümün daha önce Adriana Lima'nın Victoria's Secret defilesinde giydiği ortaya çıkınca eleştirilen şarkıcı, ''Ben o kıyafet için kendi tasarımım demedim. Adriana Lima'yı da taklit etmedim. O kıyafeti kendi vücuduma göre şekillendirdim ve swarovski taşlarla süsledim'' diye konuştu.