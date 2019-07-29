Adriana Lima'yı taklit etmediğini söyleyen Hadise'den Hande Yener itirafı!
Kıbrıs'ta konser veren Hadise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçen hafta Almanya'da verdiği konserde giydiği kostümü nedeniyle Adriana Lima'yı taklit ettiği ve eski sevgilisi Sinan Akçıl nedeniyle yıllardır küs olduğu Hande Yenerle barıştıkları konuşulan Hadise, iddialar hakkında bakın neler söyledi...
29.07.2019 14:15
- Son Güncelleme: 29.07.2019 14:15
Hadise önceki akşam Kıbrıs Concorde Hotel'de sahneye çıktı. Konser alanında soruları yanıtlayan şarkıcı, Almanya konserinde giydiği iddialı sahne kıyafeti hakkında konuştu.
Kostümün daha önce Adriana Lima'nın Victoria's Secret defilesinde giydiği ortaya çıkınca eleştirilen şarkıcı, ''Ben o kıyafet için kendi tasarımım demedim. Adriana Lima'yı da taklit etmedim. O kıyafeti kendi vücuduma göre şekillendirdim ve swarovski taşlarla süsledim'' diye konuştu.
Hande Yener'le barıştığı haberleri hakkında da konuşan Hadise, ''Ben Hande Yener'le küsmedim ki barışayım. Biz kadın sanatçılar olarak hepimiz büyük ekiplerle çalışıyoruz. Ben hepimizin başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün kadın sanatçıların arkasındayım'' dedi.
Hadise son günlerde sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle gündeme oturmasının ardından hayranları özel hayatını merak etmeye başladı. Hadise hakkında araştırma yapanlar estetiksiz haline inanamadı.
İşte Hadise'nin estetik yaptırmadan önceki fotoğrafları...