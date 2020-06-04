Haberler
Galeri
Magazin
Seda Sayan Onur Büyüktopçu yorumu yapan takipçisine küfürle yanıt verdi: Şimdi sayfamdan...
Seda Sayan Onur Büyüktopçu yorumu yapan takipçisine küfürle yanıt verdi: Şimdi sayfamdan...
Yemekteyiz Programı'nı Onur Büyüktopçu'dan devralan Seda Sayan, ünlü oyuncuyu işinden ettiği yönünde yorumlara maruz kalmıştı. Karantina günlerini Bodrum'da geçiren ve yeni yatırım için kollarını sıvayan Seda Sayan, Onur Büyüktopçu hakkında kendisine yorum yapan takipçisine verdiği yanıtla şoke etti. Seda Sayan'ın Instagram'dan yorum yapan takipçisine küfür etmesi magazin gündeminde yerini alırken, ünlü ismin konuyla ilgili yapacağı yorum ise merak konusu oldu.
04.06.2020 09:51
- Son Güncelleme: 04.06.2020 09:51
Seda Sayan'ın Yemekteyiz Programı'nı Onur Büyüktopçu'dan devralması üzerine aldığı yorumlara çıldırdı. 57 yaşındaki Seda Sayan'ın, Instagram'dan kendisine yorumda bulunan takipçisine küfürle yanıt vermesi magazin gündeminde şok etkisi yarattı.
O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılan Seda Sayan, Onur Büyüktopçu'yu işten ettiği yönünde yorumlar almaya devame diyor.
Ünlü şarkıcı, "Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. 'Yemekteyiz'in gerçek ve en güzel yüzü odur" demişti.
Onur Büyüktopçu ise "Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Seda Sayan benim canımdır" ifadelerini kullanmıştı.
Seda Sayan'ın 'Yemekteyiz' sunuculuğunu bırakacağı kesinleştikten sonra programın fanları çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmaya başladı.
Bir kullanıcı "Ne kadar inkar ederse etsinler insanlar, Onur'un kendi isteğiyle 'Yemekteyiz'i bıraktığına inanmadı" mesajını yazdı.