Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile barıştı! 'Midemi bulandırıyor' demişti…
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un geçtiğimiz yıl başlayan aşkları olaylı şekilde son bulmuş, taraflar ayrılığın ardından birbirleri hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'un yeniden barıştığı iddia edildi. İkilinin önceki gün öğle saatlerinde Sütşurup'a ait araç içinde Nişantaşı'nda görüntülendikleri haberi gündeme bomba gibi düştü.
04.06.2020 10:45
- Son Güncelleme: 04.06.2020 10:58
"Ama Mustafa'nın bugünkü röportajında 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup'un yaşı merak konusu oldu. Çiftin arasında 19 yaş var. İşte ünlülerin yaşları...
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