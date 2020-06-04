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Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile barıştı! 'Midemi bulandırıyor' demişti…

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un geçtiğimiz yıl başlayan aşkları olaylı şekilde son bulmuş, taraflar ayrılığın ardından birbirleri hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'un yeniden barıştığı iddia edildi. İkilinin önceki gün öğle saatlerinde Sütşurup'a ait araç içinde Nişantaşı'nda görüntülendikleri haberi gündeme bomba gibi düştü.

04.06.2020 10:45 - Son Güncelleme: 04.06.2020 10:58
Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz yıl yaz aylarında sonlandırmış ve ayrılık sonrası birbirleri hakkında yaptıkları imalı açıklamalarla uzun süre gündemde kalmışlardı. Olaylı bir şekilde ayrılan ikili tekrar bir araya geldi.

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Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Mustafa Sandal ve Melis Şütşurup'un, dün öğle saatlerinde Sütşurup'a ait araç içinde Nişantaşı'nda görüntülendikleri iddia edildi.Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile yollarını ayırdıktan sonra verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' açıklamasını yapmıştı.

Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."

Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

"Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz. "

Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

"Ama Mustafa'nın bugünkü röportajında 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup'un yaşı merak konusu oldu. Çiftin arasında 19 yaş var. İşte ünlülerin yaşları...

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