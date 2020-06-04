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Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan ve çocukları ilgi odağı oldu! 'Arkadaş gibiler...'

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü komiser karakterine hayat veren 54 yaşındaki Özgür Ozan, 2005 yılında Neslihan Uğur ile hayatını birleştirdi. Çift, Derin Deniz ve Ali Demir adında iki evlada sahip. Sosyal medyayı aktif kullanan Özgür Ozan'ın çocukları ile paylaşımı dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan baba ve çocuklarını görenler dönüp bir daha bakıyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakteri ile milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Özgür Ozan'ın çocukları ile arkadaşça vakit geçirmesi, sosyal medyada ilgi odağı olmalarına neden oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları...

04.06.2020 09:27 - Son Güncelleme: 04.06.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





