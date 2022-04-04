Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i bakın kime benzetti! Sosyal medyayı ikiye böldü “Ne İsmail YK ne Burak Özçivit...”
Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i bakın kime benzetti! Sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son olarak "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirerek gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Sayan, şimdi ise müstakbel eşiyle ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Sayan, "Benim kocam ne İsmail YK, ne de Burak Özçivit" diyerek Çağlar Ökten'i kime benzettiğini açıkladı. Sayan'ın açıklaması kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı ikiye böldü. Bakın Seda Sayan müstakbel eşini kime benzetti...
04.04.2022 18:15 - Son Güncelleme: 04.04.2022 18:15
Uzun süredir gönlü boş olan Seda Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten de buldu. Mutlu ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Sayan, düğün tarihini açıkladı ve 7 Mayısta Prag'da evleneceğini söyledi.
Sayan, müstakbel eşi Çağlar Ökten'i "Lucifer" dizisinin yakışıklı oyuncusuna benzeterek "Benim kocam ne İsmail YK, ne de Burak Özçivit. O benim 'Lucifer'ım…" dedi.