Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı
Türkücü Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, ilk olarak aracında çektiği bir selfieyi ardından ise diyetisyeniyle verdiği bir pozu yayınladı. Paylaşımının altına düştüğü notla "6 kilo gitti" diyen Zara'nın son halini gören bir daha baktı. Kısa sürede gündem olan paylaşımlar, çok sayışa sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan son hali...
04.04.2022 18:49 - Son Güncelleme: 04.04.2022 18:49
Kısa sürede gündem olan paylaşımlar, çok sayışa sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte başta Zara olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...