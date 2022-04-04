RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı

Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı

Türkücü Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, ilk olarak aracında çektiği bir selfieyi ardından ise diyetisyeniyle verdiği bir pozu yayınladı. Paylaşımının altına düştüğü notla "6 kilo gitti" diyen Zara'nın son halini gören bir daha baktı. Kısa sürede gündem olan paylaşımlar, çok sayışa sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan son hali...

04.04.2022 18:49 - Son Güncelleme: 04.04.2022 18:49
Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran ve adını sonradan değiştirip Neşe Zara Yılmaz yapan türkücü Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

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Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, ilk olarak aracında çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı

Art arda paylaşımlarda bulunan Zara, daha sonra ise diyetisyeniyle verdiği bir pozu yayınladı. Paylaşımının altına düştüğü notla "6 kilo gitti" diyen Zara'nın son halini gören bir daha baktı.

Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı

Kısa sürede gündem olan paylaşımlar, çok sayışa sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

İşte başta Zara olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! “6 kilo gitti” diyen Zara’nın son halini gören bir daha baktı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı

Ceylan

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