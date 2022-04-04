Diriliş Ertuğrul’un Bey’i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan’ın yeni işi bakın neymiş...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: ''PROJESİ OLANLA YATIRIMCIYI BULUŞTURUYORUZ''

Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili şunları söylüyor: ''Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Ve hemen hayata geçirmeye karar verdik. Türk Sineması'nda finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacaktır.''