RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Diriliş Ertuğrul'un Bey'i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi bakın neymiş...

Diriliş Ertuğrul'un Bey'i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi bakın neymiş...

Diriliş Ertuğrul'un Bey'i hayalini gerçekleştirdi, artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi netleşti... Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan, yeni mesleği hakkında ilk sinyali 2019 yılında vermişti... Düzyatan, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa ağırlık verdi. Tiyatro eğitimi alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan yeni mesleği hakkında bakın neler söyledi.

04.04.2022 17:37 - Son Güncelleme: 04.04.2022 17:37
Diriliş Ertuğrul’un Bey’i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan’ın yeni işi bakın neymiş...

ARTIK KAMERA ÖNÜNDE OLMAYACAK!

Diriliş Ertuğrul'un Bey'i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği bakın neymiş...

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Diriliş Ertuğrul’un Bey’i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan’ın yeni işi bakın neymiş...

Film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT'ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wideangle adlı proje yola çıktı. Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi tanınmış isimlerin bulunduğu, dünyada öncü olma iddiasındaki Wideangle, NFT'ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını destekleyecek.

Diriliş Ertuğrul’un Bey’i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan’ın yeni işi bakın neymiş...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın(İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar'ın da ''Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi'' olan Wideangle, 11 Nisan'da Soho House'ta yapılacak bir panel ile film profesyonellerine blockchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak.

Diriliş Ertuğrul’un Bey’i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan’ın yeni işi bakın neymiş...

Blok zinciri (block chain) teknolojisinin akıllı kontrat özelliğini kullanacak olan Wideangle platformunun kurucuları, hem içerik üreticilerinin NFT gelirleriyle projelerini hayata geçirebilecekleri hem de NFT sahiplerinin üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı kurduklarını belirttiler.

Diriliş Ertuğrul’un Bey’i hayalini gerçekleştirdi artık kamera önünde olmayacak! Engin Altan Düzyatan’ın yeni işi bakın neymiş...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: ''PROJESİ OLANLA YATIRIMCIYI BULUŞTURUYORUZ''

Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili şunları söylüyor: ''Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Ve hemen hayata geçirmeye karar verdik. Türk Sineması'nda finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacaktır.''

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