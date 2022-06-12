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Haberler Magazin SON DAKİKA: Alper Alpözgen'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…

SON DAKİKA: Alper Alpözgen'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…

Alper Alpözgen'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Şüpheli ölümün sır perdesi çözüldü. Son dakika haberine göre senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, Şişli'de arkadaşının evinde ölü bulunmuştu. Alper Alpözgen'in, uyumadan önce arkadaşına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' demişti. Arkadaşının evinde ölü bulunan Alper Alpözgen'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.

12.06.2022 09:47 - Son Güncelleme: 12.06.2022 09:50
SON DAKİKA: Alper Alpözgen’in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…

SIR PERDESİ ÇÖZÜLDÜ

Ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu… Alper Alpözgen'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Alper Alpözgen’in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…

İstanbul Şişli'de arkadaşının evinde iki yıl önce ölü bulunan 42 yaşındaki senarist ve yapımcı Alper Alpözgen'in ölümü aydınlandı.

SON DAKİKA: Alper Alpözgen’in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…

Ünlü senaristin uyuşturucu komasına girerek vefat ettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Alper Alpözgen’in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…

Genç senaristin kendi iradesiyle almış olduğu çoklu uyuşturucu maddeye bağlı olarak vefat ettiği belirlenince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen şüpheli ölüm dosyası kapandı.

SON DAKİKA: Alper Alpözgen’in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…

Alper Alpözgen, 19 Aralık'ta Şişli'de oturan bir arkadaşını ziyarete gitti. Bir süre sonra dışarıya çıkıp gecenin ilerleyen saatlerinde geri dönen Alpözgen, ardından uyudu.

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