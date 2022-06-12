SON DAKİKA: Alper Alpözgen'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Sır perdesi çözüldü ünlü senarist ve yapımcı, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu…
Alper Alpözgen'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Şüpheli ölümün sır perdesi çözüldü. Son dakika haberine göre senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, Şişli'de arkadaşının evinde ölü bulunmuştu. Alper Alpözgen'in, uyumadan önce arkadaşına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' demişti. Arkadaşının evinde ölü bulunan Alper Alpözgen'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.
12.06.2022 09:47 - Son Güncelleme: 12.06.2022 09:50
İstanbul Şişli'de arkadaşının evinde iki yıl önce ölü bulunan 42 yaşındaki senarist ve yapımcı Alper Alpözgen'in ölümü aydınlandı.