Seda Sayan ile biricik eşi Çağlar Ökten’in arasına kara kedi mi girdi? Kadırgalının o hallerini gören hayranları endişelendi! Oğulcan Engin’den veto yemişti...

Son dönemlerin magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti balayından döndü. Ünlü çiftin dönüşü de düğünleri kadar olaylı oldu. Bilindiği üzere Seda Sayan'ın düğününe biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Engin'in neden katılmadığı bilinmezken sosyal medyada bir çok iddia ortaya atılmıştı. En çok da Oğulcan Engin'in annesinin evliliğini desteklemediği için düğüne katılmadığı iddiası çok konuşulmuştu. Önceki akşam sahne alan Ökten'i dinlemeye giden Kadırgalı, gecenin sonunda mekandan çıkarken eşiyle mesafeli bir şekilde yürüdü. Birlikte fotoğraf vermek istemeyen çift ile ilgili yeni dedikodular çıktı. Peki neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım...