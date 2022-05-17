Seda Sayan ile biricik eşi Çağlar Ökten'in arasına kara kedi mi girdi? Kadırgalının o hallerini gören hayranları endişelendi! Oğulcan Engin'den veto yemişti...
Seda Sayan'ın özel hayatında olaylar bitmiyor. ''Ben flört etmeyi bilmiyorum evleniyorum.'' diyen Sayan geçtiğimiz günlerde 7. kez nikah masasına oturmuştu. 59 yaşındaki şarkıcının düğününe biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Anne-oğlun arasındaki soğukluk magazini sallarken balayından dönen ünlü şarkıcının müstakbel eşi ile görüntü vermek istememesi akıllarda soru işareti bıraktı. Kadırgalının o hallerini gören hayranları endişelendi. Peki Seda Sayan ile biricik eşi Çağlar Ökten'in arasına kara kedi mi girdi? İşte detaylar...
Son dönemlerin magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti balayından döndü. Ünlü çiftin dönüşü de düğünleri kadar olaylı oldu. Bilindiği üzere Seda Sayan'ın düğününe biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Engin'in neden katılmadığı bilinmezken sosyal medyada bir çok iddia ortaya atılmıştı. En çok da Oğulcan Engin'in annesinin evliliğini desteklemediği için düğüne katılmadığı iddiası çok konuşulmuştu. Önceki akşam sahne alan Ökten'i dinlemeye giden Kadırgalı, gecenin sonunda mekandan çıkarken eşiyle mesafeli bir şekilde yürüdü. Birlikte fotoğraf vermek istemeyen çift ile ilgili yeni dedikodular çıktı. Peki neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım...
Geçtiğimiz haftalarda 7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan Çağlar Ökten'in arasında neler oluyor?
Çift, mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.