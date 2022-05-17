İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! Beklenen hamle geldi! Sinem Kobal’ın biricik kızı Leyla bakın kim benziyor...
Meslektaşı Sinem Kobal ile 2006 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 21 Ekim 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu, doğum sonrası ilk kez konuştu. Eşi Sinem Kobal ve minik kızı Leyla'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kenan İmirzalıoğlu, kendine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. İmirzalıoğlu, kızına verdikleri 'Leyla' isminin hikayesini de anlatırken minik bebeğinin kime benzediğini de söyledi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o açıklaması...
17.05.2022 23:38 - Son Güncelleme: 17.05.2022 23:49
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2006 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 21 Ekim 2020'de kızı Lalin'i kucaklarına almıştı.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçen gün Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu.
Bir etkinlikte kameralara yansıyan Kenan İmirzalıoğlu ise eşi Sinem Kobal ve minik kızı Leyla'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu, eşi Sinem Kobal ve minik kızı Leyla'nın sağlık durumlarının iyi olduklarını bildirdi.