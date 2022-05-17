Bensu Soral kamera arkasını paylaştı! Havlusunu vücuduna sarıp poz veren Bensu’ya ilk yorum Hande Soral’dan geldi! “Her şey mi yakışır”
Bensu Soral kamera arkasını paylaştı! Havlusunu vücuduna sarıp poz veren Bensu'ya ilk yorum Hande Soral'dan geldi! Bir reklam filmi için objektif karşısına geçen Bensu Soral, kamera arkası görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı. Havluyla banyoda çekim yapan Soral'ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken ilk yorum ablası Hande Soral'dan geldi. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral'ın yorumu dikkat çekti. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...
17.05.2022 22:59 - Son Güncelleme: 17.05.2022 22:59
Bir şampuan markası ile el sıkışan Bensu Soral, firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.
Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral, kardeşinin paylaşımına "Her şey mi yakışır" yorumunda bulundu.