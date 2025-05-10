Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! “Tehdit mi teklif mi?” dedirtti!

Düğün salonlarında başladığı şarkıcılık kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Seda Sayan, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sayan, özellikle yaptığı evliliklerle çok konuşuldu.

1990-1995 yılları arasında evli kaldığı Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturarak 7. evliliğini yaptı.

Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden çift, romantik pozlarıyla magazin manşetlerini bolca süsledi.

Ünlü çift, şimdi ise Seda Sayan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, eşi Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez anlattı.