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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! “Tehdit mi teklif mi?” dedirtti!

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 yılında 7. kez nikah masasına oturdu. Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden çift, romantik pozlarıyla magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü çift, şimdi ise Seda Sayan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez anlatan Sayan'ın sözleri "Tehdit mi teklif mi?" dedirtirken yeni bir akımın öncüsü olarak görüldü. Öte yandan ünlü şarkıcının daha önce viral olan sözleri de bir kez daha gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:42
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

Düğün salonlarında başladığı şarkıcılık kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Seda Sayan, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sayan, özellikle yaptığı evliliklerle çok konuşuldu.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

1990-1995 yılları arasında evli kaldığı Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturarak 7. evliliğini yaptı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden çift, romantik pozlarıyla magazin manşetlerini bolca süsledi.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

Ünlü çift, şimdi ise Seda Sayan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, eşi Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez anlattı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

"ZAMANIMI ALMA BENİ AL"

Sayan, Çağlar Ökten'le yaşadığı sürece dair şunları söyledi: "Benim kocamın aklında yoktu evlilik. Olmaz dedim. Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma beni al dedim"

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

Sayan'ın bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulundu.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

Kimisi "Kadın doğru yapmış, helal olsun", "Doğru demiş kadın, evlenmeyecekse zaman kaybı" diyerek Seda Sayan'a hak verdi.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

Kimisi ise "Tehdit mi teklif mi anlamadım", "Atarlı giderli Seda'm", "Bundan sonra slogan belli" gibi esprili yorumlarda bulundu. Öte yandan Sayan'ın bu sözleri yeni bir akımın öncüsü olarak görüldü.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

SEDA SAYAN'IN İKONİK SÖZLERİ!

Seda Sayan, şarkıcılık kariyeri boyunca özel hayatının yanı sıra açıklamalarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 'Kadırgalı' lakaplı Sayan'ın kurduğu birçok cümle ise viral oldu.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

Kendine has tavrı ve üslubuyla dikkat çeken Sayan'ın açıklamaları sosyal medyada sık sık akım olurken kimi zaman dizi senaryolarında bile yer aldı. İşte Seda Sayan'ın viral olan o sözlerinden bazıları...

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

"Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. O beni ilgilendirmez. Ben çorap kadınıyım"

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

"Ben köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan aslan gibi vergisini veren yardımlarını yapan... Ne yaptınız ulan siz?"

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

"Sen çok iyisin Pınar'ım ama kocan da adam çıktı"

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

"Uyuyan adamdan nefret! Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyor, sevmem. Nefret ederim uyuyan adamdan kalk git be adam"

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! Tehdit mi teklif mi? dedirtti!

"Ben flört etmiyorum direkt evleniyorum"