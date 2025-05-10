Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı! “Tehdit mi teklif mi?” dedirtti!

Düğün salonlarında başladığı şarkıcılık kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Seda Sayan, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sayan, özellikle yaptığı evliliklerle çok konuşuldu.
1990-1995 yılları arasında evli kaldığı Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturarak 7. evliliğini yaptı.
Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden çift, romantik pozlarıyla magazin manşetlerini bolca süsledi.
Ünlü çift, şimdi ise Seda Sayan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, eşi Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez anlattı.
"ZAMANIMI ALMA BENİ AL"
Sayan, Çağlar Ökten'le yaşadığı sürece dair şunları söyledi: "Benim kocamın aklında yoktu evlilik. Olmaz dedim. Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma beni al dedim"
Sayan'ın bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulundu.
Kimisi "Kadın doğru yapmış, helal olsun", "Doğru demiş kadın, evlenmeyecekse zaman kaybı" diyerek Seda Sayan'a hak verdi.
Kimisi ise "Tehdit mi teklif mi anlamadım", "Atarlı giderli Seda'm", "Bundan sonra slogan belli" gibi esprili yorumlarda bulundu. Öte yandan Sayan'ın bu sözleri yeni bir akımın öncüsü olarak görüldü.
SEDA SAYAN'IN İKONİK SÖZLERİ!
Seda Sayan, şarkıcılık kariyeri boyunca özel hayatının yanı sıra açıklamalarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 'Kadırgalı' lakaplı Sayan'ın kurduğu birçok cümle ise viral oldu.
Kendine has tavrı ve üslubuyla dikkat çeken Sayan'ın açıklamaları sosyal medyada sık sık akım olurken kimi zaman dizi senaryolarında bile yer aldı. İşte Seda Sayan'ın viral olan o sözlerinden bazıları...
"Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. O beni ilgilendirmez. Ben çorap kadınıyım"
"Ben köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan aslan gibi vergisini veren yardımlarını yapan... Ne yaptınız ulan siz?"
"Uyuyan adamdan nefret! Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyor, sevmem. Nefret ederim uyuyan adamdan kalk git be adam"