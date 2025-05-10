3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk hüsranla sonuçlandı ve çift yollarını ayırdı. Ancak ikili ayrılsalar da magazin manşetlerinden bir türlü düşmedi.
Karşılıklı suçlamaları ve ağızları açık bırakan iddialarıyla magazin manşetlerinde yer alan ikiliden Gülseren Ceylan, Erbil'in evinde yasa dışı bahis reklamları yapıldığını, hizmetçisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.
Ceylan'ın açıklamalarının ardından harekete geçen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutup şikayette bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre; Erbil, Gülseren Ceylan'ın evine gelip yeniden barışmak istediğini, olumsuz yanıt alması sonrası kendisine hakarette bulunup, arabasına zarar verdiğini ifade etti ve tedbir talebinde bulundu.