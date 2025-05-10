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Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’a mahkemeden kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Aşkları hüsranla biten ve ilişkilerini sonlandıran çift, ayrılsalar da gündem olmaya devam etti. Karşılıklı suçlamaları ve ağızları açık bırakan iddialarıyla magazin manşetlerinde yer alan ikiliden Gülseren Ceylan, Erbil'in evinde yasa dışı bahis reklamları yapıldığını, hizmetçisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Erbil ise soluğu mahkemede aldı. Mahkemeden de Ceylan'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 09:42
Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’a mahkemeden kötü haber!

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk hüsranla sonuçlandı ve çift yollarını ayırdı. Ancak ikili ayrılsalar da magazin manşetlerinden bir türlü düşmedi.

Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’a mahkemeden kötü haber!

Karşılıklı suçlamaları ve ağızları açık bırakan iddialarıyla magazin manşetlerinde yer alan ikiliden Gülseren Ceylan, Erbil'in evinde yasa dışı bahis reklamları yapıldığını, hizmetçisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’a mahkemeden kötü haber!

Ceylan'ın açıklamalarının ardından harekete geçen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutup şikayette bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’a mahkemeden kötü haber!

Sabah'ta yer alan habere göre; Erbil, Gülseren Ceylan'ın evine gelip yeniden barışmak istediğini, olumsuz yanıt alması sonrası kendisine hakarette bulunup, arabasına zarar verdiğini ifade etti ve tedbir talebinde bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’a mahkemeden kötü haber!

1 AY UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme Erbil'in talebini yerinde bularak Ceylan için 1 ay tedbir kararı verdi.

Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan’a mahkemeden kötü haber!

Ceylan'ın Erbil'e yönelik hakaret, şiddet ve tehdit eylemi içinde bulunmaması, yakınlarına ve evine yaklaşamaması gerektiği bildirildi.