SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Seda Sayan, Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı
Haberler Magazin Videoları

Seda Sayan, Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı

Giriş Tarihi: 10.05.2025 13:45:04

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 yılında 7. kez nikah masasına oturdu. Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden çift, romantik pozlarıyla magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü çift, şimdi ise Seda Sayan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez anlatan Sayan'ın sözleri "Tehdit mi teklif mi?" dedirtirken yeni bir akımın öncüsü olarak görüldü. Öte yandan ünlü şarkıcının daha önce viral olan sözleri de bir kez daha gündeme geldi.

SIRADAKİ VİDEO
Aşka geldi! Sinem Ünsal’dan Berk Cankat’a özel kutlama
09.05.2025Cuma
Naşit Özcan'a veda!
08.05.2025Perşembe
Mine Tugay havuz videosuyla mest etti!
08.05.2025Perşembe
Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir arada!
08.05.2025Perşembe
🔴 Şok görüntüler! Danla Bilic'e şiddet anı kamerada!
07.05.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Aydın’da motosiklet ile Traktör çarpıştı: 3 ölü 01:26
Motosiklet ile Traktör çarpıştı: 3 ölü
09.05.2025Cuma
Mersin’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi! 2 kişi hayatını kaybetti 01:29
Mersin’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi! 2 kişi hayatını kaybetti
09.05.2025Cuma
Beylikdüzü’nde tır dehşeti: 1 ölü 2 yaralı 04:02
Beylikdüzü’nde tır dehşeti: 1 ölü 2 yaralı
09.05.2025Cuma
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katillerin bıçak aldığı anlar kamerada 04:17
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
09.05.2025Cuma
CANLI YAYIN