Seda Sayan, Çağlar Ökten’i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 yılında 7. kez nikah masasına oturdu. Haklarında çıkan boşanma haberlerine inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden çift, romantik pozlarıyla magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü çift, şimdi ise Seda Sayan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez anlatan Sayan'ın sözleri "Tehdit mi teklif mi?" dedirtirken yeni bir akımın öncüsü olarak görüldü. Öte yandan ünlü şarkıcının daha önce viral olan sözleri de bir kez daha gündeme geldi.