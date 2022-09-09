Seda Sayan 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' sözlerine destek çıkmıştı... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e: "Kaza yapsa giderim ama..."
Seda Sayan 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' sözlerine destek çıkmıştı... İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'le ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Muğla Bodrum'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için oradan oraya koşturmuştu. Yaşananların ardından İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet için, 'artist, numarasını yaptı gitti' demiş, Ahmet'ten de bu sözlere yanıt gecikmemişti. Baba oğul arasında sular durulmuyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet hakkında bakın neler söyledi.
09.09.2022 11:44 - Son Güncelleme: 09.09.2022 11:50
"KAZA YAPSA GİDERİM AMA..."
Seda Sayan 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' sözlerine destek çıkmıştı... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e yeni sözler geldi.
İbrahim Tatlıses'in 'artist' çıkışına oğlu Ahmet Tatlı'dan sitemkar cevap | VİDEO
Bodrum'da büyük bir Trafik kazası atlatan İbrahim Tatlıses bir magazin programının canlı yayınına katıldı. Tatlıses, küslük yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses'in kaza anında yanına koşmasıyla ilgili konuştu.
Kazayla birlikte kafa kafaya çarpışan iki araç, uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses'in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.