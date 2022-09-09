Seda Sayan 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' sözlerine destek çıkmıştı... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e: "Kaza yapsa giderim ama..."

Ünlü sanatçı, kaza sonrası barıştığı konuşulan oğlu için "Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti.

Tatlıses programda sorulan "Bodrum'a giderken Ahmet kaza yapsa siz de koşar mıydınız" sorusuna da şu yanıtı verdi: "'Koşmam' dersem yalan söylerim ama en azından artistlik yapmam."