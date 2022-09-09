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Haberler Magazin Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! "Liva ağzının tadını biliyor"

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! "Liva ağzının tadını biliyor"

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı Liva oldu. Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile tanınan oyuncu Nuri Alço, Yeşilçam filmlerinde kadınları ağına düşürmek için gazoz içirdiği sahnelerle hafızalara kazındı. Çekmeköy'deki Hayvanat Bahçesinde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içiren Nuri Alço, "Ağzının tadını biliyor" diyerek gülümsetti.

09.09.2022 11:24 - Son Güncelleme: 09.09.2022 11:31
Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! Liva ağzının tadını biliyor

"LİVA AĞZININ TADINI BİLİYOR"

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu!

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Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! Liva ağzının tadını biliyor

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Replikleri slogan haline geldi. Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim oldu.

Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! Liva ağzının tadını biliyor

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Alço, Çekmeköy'de ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesindeki yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu.


Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! Liva ağzının tadını biliyor

Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.

Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! Liva ağzının tadını biliyor

Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti. Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya " Ağzının tadını biliyor" dedi. Nuri Alço ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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