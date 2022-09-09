Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! "Liva ağzının tadını biliyor"
Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı Liva oldu. Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile tanınan oyuncu Nuri Alço, Yeşilçam filmlerinde kadınları ağına düşürmek için gazoz içirdiği sahnelerle hafızalara kazındı. Çekmeköy'deki Hayvanat Bahçesinde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içiren Nuri Alço, "Ağzının tadını biliyor" diyerek gülümsetti.
09.09.2022 11:24 - Son Güncelleme: 09.09.2022 11:31
"LİVA AĞZININ TADINI BİLİYOR"
Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu!
Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Replikleri slogan haline geldi. Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim oldu.