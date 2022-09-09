Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümünde sonra yapacakları hamle merak ediliyordu çiftin. Bu doğrultuda Prens Harry ilk kez görüntülendi.
09.09.2022 11:50 - Son Güncelleme: 09.09.2022 11:51
Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra 2021'de kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini duyuran Prens Haryy, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hastalandığını duyunca soluğu yanında aldı.
MEGHAN LONDRA'DA KALDI
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümü açıklanmadan önce Londra'da bir yardım etkinliğine katılmak için İngiltere'deydi.