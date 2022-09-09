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Haberler Magazin Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı

Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümünde sonra yapacakları hamle merak ediliyordu çiftin. Bu doğrultuda Prens Harry ilk kez görüntülendi.

09.09.2022 11:50 - Son Güncelleme: 09.09.2022 11:51
Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı

Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra 2021'de kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini duyuran Prens Haryy, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hastalandığını duyunca soluğu yanında aldı.

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Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı

Büyükannesinin yanında giderken arabada görüntülenen Harry'nin üzgün ve bitkin hali objektiflere yansıdı.

Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı

Siyah bir takım elbise ve kravat taktığı görülen Prens Harry sıklıkla elleriyle başını kapatarak düşünceli tavırlar sergiledi.

Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı

MEGHAN LONDRA'DA KALDI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümü açıklanmadan önce Londra'da bir yardım etkinliğine katılmak için İngiltere'deydi.

Hayırsız torun Harry Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra koşa koşa geldi Meghan Markle kayıplarda! Elleriyle yüzünü kapattı

Ancak Kraliçe'nin sağlık durumunun kötü olduğu haberinin verilmesi üzerine Prens Harry tek başına İskoçya'ya seyahat etti ve Megan Markle ise Londra'da kalmayı tercih etti.

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