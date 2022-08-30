İbrahim Tatlıses’in ‘artist’ çıkışına oğlu Ahmet Tatlı’dan sitemkar cevap: Ayarsız terazide yürek tartılmaz

Bodrum'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için oradan oraya koşturmuştu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı, babasının başından da ayrılmadı. Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet için, 'artist, numarasını yaptı gitti' sözleriyle dikkat çekti. Konuyla ilgili Ahmet sessizliğini bozdu, sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. İşte o paylaşım…