Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses’in ‘artist’ çıkışına oğlu Ahmet Tatlı’dan sitemkar cevap: Ayarsız terazide yürek tartılmaz

İbrahim Tatlıses’in ‘artist’ çıkışına oğlu Ahmet Tatlı’dan sitemkar cevap: Ayarsız terazide yürek tartılmaz

İbrahim Tatlıses’in ‘artist’ çıkışına oğlu Ahmet Tatlı’dan sitemkar cevap: Ayarsız terazide yürek tartılmaz
30.08.2022 17:46 - Son Güncelleme: 30.08.2022 17:48

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:54
Ali Sunal'ın programına damga...
Magazin 00:03
Yasmin Erbil teknede kendinden...
Magazin 01:04
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...
Magazin 01:06
Şener Şen'in kardeşi bakın kim...
Magazin 00:53
Şoray Uzun’un eşi Elçin Uzun...
Magazin 00:31
Danilo Zanna ''Kalbim'' deyip...
Magazin 04:19
Antalya'da turist aile...
Magazin 00:24
Hakan Ural ‘baba-kız’ deyip...
Magazin 00:12
İbrahim Tatlıses ambulansla...
Magazin 00:26
İbrahim Tatlıses şarampole...
Magazin 00:23
Sinem Kobal yırtmaçlı saten...
Magazin 00:09
Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle...

Bodrum'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için oradan oraya koşturmuştu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı, babasının başından da ayrılmadı. Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet için, 'artist, numarasını yaptı gitti' sözleriyle dikkat çekti. Konuyla ilgili Ahmet sessizliğini bozdu, sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. İşte o paylaşım…

Magazin Videoları
SON DAKİKA