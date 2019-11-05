Tuba Ünsal - Elisabeth Mas savaşında şok gelişme! Hapis cezasına çarptırılmıştı...

Karaloğlu, koruma kararını ihlal etmediğini, aksine karşı tarafın yüzünü dahi görmediğini ve oradan uzaklaşmak istediğini ifade etti. Yine farklı bir mekânda bulunduklarını, bu sırada yeniden karşılaştıklarını, Mas'ın kendisini ve Ünsal'ı videoya çektirmek istediğini, bunun üzerine Ünal'ın karakola giderek şikâyette bulunduğunu kaydetti. Kendisinin karşı tarafın fotoğrafını çektiği iddiası ile zorlama hapsi karar verildiğini ifade etti.