Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşlerine bakın!
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve salı akşamlarının fenomeni haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrolleri Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nı özel hayatları yakın mercek altında. Buket Akbaba ile evli olan Ozan Akbaba'nın kardeşleri sosyal medyayı salladı. İşte başta EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri Bilgehan Akbaba ve İsmail Cem Akbaba olmak üzere ünlü isimlerinden kardeşleri.
05.11.2019 15:34
- Son Güncelleme: 05.11.2019 16:02
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