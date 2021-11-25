Seda Bakan'dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: 'Hoş geldin kurşun kalem’
Seda Bakan Şamdan Plus'a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu. Oyunculuğunun yanısıra özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çeken bir çocuk annesi Seda Bakan "Oyunculuğa ailem sıcak bakmadı. Ama şevkimi de kırmadılar" dedi. Ünlü yıldız Meryl Streep'i kendisine örnek aldığını açıklayan Seda Bakan, hayatında aldığı en güzel iltifatı da açıkladı. Kayınvalidesi ile tanıştığı zaman duyduğu cümleyi "Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel iltifattı" diyerek açıklayan Seda Bakan, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.
'HOŞ GELDİN KURŞUN KALEM'
Seda Bakan'dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf! Ekranların ve beyazperdenin en sempatik oyuncularından biri olan Seda Bakan'ı hepimiz severek izliyoruz ama Şamdan Plus'a verdiği röportajda oyunculuk serüveninin biraz sancılı başladığını görebilirz.
Nedeni ise ailesinin oyuncu olmasını istememesi. "Oyunculuğa başladığımda ailemden çok destek almadım. Çünkü bu işin içine girmemi istemiyorlardı. Ama şevkimi de kırmadılar" diyen güzel oyuncu, ihtiyacı olan desteği ise Hollywood yıldızı Meryl Streep'ten almış!
Seda Bakan röportajda, oyunculukta 'güzellik ile başarı' ilişkisini de yorumlamış ve "Güzel görünmek istiyorsan bu kolay. Makyajla, estetikle bal gibi güzel görünürsün.
Seda Bakan, hayatında aldığı en güzel iltifatı da açıkladı: "Kayınvalidem ilk tanıştığımızda 'Hoş geldin kurşun kalem' demişti. Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel iltifattı."