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Seda Bakan'dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: 'Hoş geldin kurşun kalem’

Seda Bakan Şamdan Plus'a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu. Oyunculuğunun yanısıra özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çeken bir çocuk annesi Seda Bakan "Oyunculuğa ailem sıcak bakmadı. Ama şevkimi de kırmadılar" dedi. Ünlü yıldız Meryl Streep'i kendisine örnek aldığını açıklayan Seda Bakan, hayatında aldığı en güzel iltifatı da açıkladı. Kayınvalidesi ile tanıştığı zaman duyduğu cümleyi "Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel iltifattı" diyerek açıklayan Seda Bakan, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.

25.11.2021 09:27 - Son Güncelleme: 25.11.2021 09:27
Seda Bakan’dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: ’Hoş geldin kurşun kalem’

'HOŞ GELDİN KURŞUN KALEM'

Seda Bakan'dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf! Ekranların ve beyazperdenin en sempatik oyuncularından biri olan Seda Bakan'ı hepimiz severek izliyoruz ama Şamdan Plus'a verdiği röportajda oyunculuk serüveninin biraz sancılı başladığını görebilirz.

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Seda Bakan’dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: ’Hoş geldin kurşun kalem’

Nedeni ise ailesinin oyuncu olmasını istememesi. "Oyunculuğa başladığımda ailemden çok destek almadım. Çünkü bu işin içine girmemi istemiyorlardı. Ama şevkimi de kırmadılar" diyen güzel oyuncu, ihtiyacı olan desteği ise Hollywood yıldızı Meryl Streep'ten almış!

Seda Bakan’dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: ’Hoş geldin kurşun kalem’

"Bu süreçte okuduğum kitaplar, başarılı kadınların yaşam öyküleri beni çok etkiledi. Mesela hayran olduğum Meryl Streep… Onun işe bakış açısı, araştırma yeteneği beni çok etkiledi, oyunculuk yolunda büyük destek oldu."

Seda Bakan’dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: ’Hoş geldin kurşun kalem’

Seda Bakan röportajda, oyunculukta 'güzellik ile başarı' ilişkisini de yorumlamış ve "Güzel görünmek istiyorsan bu kolay. Makyajla, estetikle bal gibi güzel görünürsün.

Seda Bakan’dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: ’Hoş geldin kurşun kalem’

Ama bence iyi oyuncu hep güzeldir, sen onun burnuna, kaşına, gözüne bakmazsın. Hatta o kadar etkilenirsin ki ismini unutup ona karakteri ile hitap edersin" demiş. Çok da doğru söylemiş…

Seda Bakan’dan kayınvalidesi hakkında bomba itiraf: ’Hoş geldin kurşun kalem’

Seda Bakan, hayatında aldığı en güzel iltifatı da açıkladı: "Kayınvalidem ilk tanıştığımızda 'Hoş geldin kurşun kalem' demişti. Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel iltifattı."

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