Seçil Gür leopar desenli sütyeniyle peş peşe paylaştı! Göleğinin tüm düğmelerini açan Seçil’e yorum yağdı ‘Ses var açılmana gerek yok’
Seçil Gür leopar desenli sütyeniyle peş peşe paylaştı! Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Seçil gür, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gür, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Gömleğinin tüm düğmelerini açan Gür'ün ayna pozları çok konuşulurken bir takipçisi 'Ses var açılmana gerek yok' yorumunda bulundu. İşte Seçil Gür'ün sosyal medyaya damga vuran o pozları...
01.03.2022 21:21 - Son Güncelleme: 01.03.2022 21:21
Ünlü müzisyen Seçil Gür, bir dönem Serdar Ortaç ile aşk yaşamış ve sık sık magazin gündeminde yer almıştı.