Şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor! Evlilik danışmanı da işe yaramadı...
Ailesini kameralardan uzak tutmak için her fırsatta olağanüstü çaba sarf eden Emrah geçtiğimiz günlerde estetikli haliyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2014 senesinde Sibel Erdoğan'la nikah masasına oturan şarkıcı Emrah hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Emrah 6 yıl önce evlendiği Sibel Erdoğan'la boşanma kararı aldı. İşte detaylar...
23.01.2020 11:53
- Son Güncelleme: 23.01.2020 12:10
Uzun süredir aşk yaşayan Emrah ve Sibel Kirer, 16 Haziran 2014 tarihinde evlenmişlerdi. Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre; Emrah 6 yıl önce evlendiği Sibel Erdoğan'la boşanma kararı aldı.
"EMİN MİSİN?"
2011 yılında tanışan Emrah ve Sibel Erdoğan, Haziran 2014'te Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturmuştu. 70 kişinin katıldığı nikahta çiftin "evet" dediği sırada led ekrana "emin misin?" yazısı gelmişti. Törenin hemen ardından Emrah'ın "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi aşk filmi" dediği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi led ekranda yayınlanmıştı. Düğünden romantik kareler günlerce manşetlerden düşmemişti.
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